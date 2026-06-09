В России начнут использовать новые вакцины против агрессивной опухоли мозга

В 2026 году в России планируется получение разрешения на применение двух вакцин против глиобластомы, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает РИА Новости. Она отметила, что первая вакцина, называемая «Глиопепт», будет пептидной, а в конце года ожидается разрешение на мРНК-вакцину под названием «Глиорна». В ноябре ФМБА объявило о завершении доклинических исследований этих вакцин. Глиобластома считается одним из самых опасных видов опухоли мозга, возникающим из-за бесконтрольного деления вспомогательных клеток, окружающих нейроны.

В 2026 году в России планируется получение разрешения на применение двух вакцин против глиобластомы, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

Она отметила, что первая вакцина, называемая «Глиопепт», будет пептидной, а в конце года ожидается разрешение на мРНК-вакцину под названием «Глиорна». В ноябре ФМБА объявило о завершении доклинических исследований этих вакцин.

Глиобластома считается одним из самых опасных видов опухоли мозга, возникающим из-за бесконтрольного деления вспомогательных клеток, окружающих нейроны.