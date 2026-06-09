В июньские праздники между Рязанью и Москвой пустят дополнительный экспресс
В длинные выходные июня, приуроченные к празднованию Дня России, в Рязанской области изменится график движения электропоездов. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе АО «Центральная ППК». Электропоезда между Рязанской областью и Москвой будут следовать по следующему графику: 11 июня — по расписанию пятницы; 12, 13 июня — по расписанию субботы; 14 июня — по расписанию воскресенья; 15 июня — по расписанию понедельника. 15 июня пустят дополнительный экспресс № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).
В длинные выходные июня, приуроченные к празднованию Дня России, в Рязанской области изменится график движения электропоездов. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе АО «Центральная ППК».
Электропоезда между Рязанской областью и Москвой будут следовать по следующему графику:
- 11 июня — по расписанию пятницы;
- 12, 13 июня — по расписанию субботы;
- 14 июня — по расписанию воскресенья;
- 15 июня — по расписанию понедельника.
15 июня пустят дополнительный экспресс № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).
Информация об изменениях в расписании опубликована в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте компании.