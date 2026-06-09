В июньские праздники между Рязанью и Москвой пустят дополнительный экспресс

В длинные выходные июня, приуроченные к празднованию Дня России, в Рязанской области изменится график движения электропоездов. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе АО «Центральная ППК». Электропоезда между Рязанской областью и Москвой будут следовать по следующему графику: 11 июня — по расписанию пятницы; 12, 13 июня — по расписанию субботы; 14 июня — по расписанию воскресенья; 15 июня — по расписанию понедельника. 15 июня пустят дополнительный экспресс № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).

В длинные выходные июня, приуроченные к празднованию Дня России, в Рязанской области изменится график движения электропоездов. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Электропоезда между Рязанской областью и Москвой будут следовать по следующему графику:

11 июня — по расписанию пятницы;

12, 13 июня — по расписанию субботы;

14 июня — по расписанию воскресенья;

15 июня — по расписанию понедельника.

15 июня пустят дополнительный экспресс № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).

Информация об изменениях в расписании опубликована в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте компании.