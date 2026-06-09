В Балашихе при взрыве автомобиля «BMW» погиб человек

Инцидент случился, когда мужчина сел в машину и начал отъезжать, после чего прогремел мощный взрыв. Автомобиль загорелся, а ударная волна повредила несколько припаркованных рядом машин. Уточняется, что очевидцы успели вытащить пострадавшего из горящей машины, но позже он все равно скончался от полученных травм. В сообщении подчеркивается, что место происшествия расположено в микрорайоне, который ранее был военным аэродромом и в данный момент населен большим количеством бывших военных.

В подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля марки «BMW» погиб водитель. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент случился, когда мужчина сел в машину и начал отъезжать, после чего прогремел мощный взрыв. Автомобиль загорелся, а ударная волна повредила несколько припаркованных рядом машин.

Уточняется, что очевидцы успели вытащить пострадавшего из горящей машины, но позже он все равно скончался от полученных травм.

В сообщении подчеркивается, что место происшествия расположено в микрорайоне, который ранее был военным аэродромом и в данный момент населен большим количеством бывших военных.

Стоит также отметить, что дом, где произошел взрыв, находится всего в нескольких сотнях метров от места, где год назад была подорвана машина генерал-майора Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.