В Рязанской области расширили меры поддержки семей участников СВО

Региональное министерство образования и молодежной политики утвердило новые меры соцподдержки для семей рязанцев, принимающих участие в специальной военной операции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости». Согласно документу, детей участников СВО, обучающиеся в школах Рязанской области, бесплатно обеспечат горячим питанием. Семьи также освобождаются от платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Кроме того, вводится первоочередное зачисление и бесплатное посещение групп продленного дня в школах.

Также семьи участников СВО могут рассчитывать на преимущественное право на перевод ребенка в образовательную организацию, расположенную ближе к их месту жительства. Это касается как дошкольных учреждений, так и школ.

Отдельным пунктом предусмотрено бесплатное посещение занятий по дополнительным образовательным программам: кружков, секций и других активностей в государственных учреждениях.

Для получения льгот семьям необходимо обратиться в образовательную организацию или управление образования по месту жительства с документами, подтверждающими статус участника СВО.