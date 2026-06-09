Суд приговорил к пожизненному сроку участника СВО за убийство экс-жены и ее дочери

В Пермском крае приговорили к пожизненному сроку участника СВО за убийство бывшей жены и ее дочери. Об этом 9 июня сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

В Пермском крае приговорили к пожизненному сроку участника СВО за убийство бывшей жены и ее дочери. Об этом 9 июня сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Отмечается, что 29-летний мужчина 28 августа 2022 года изнасиловал и убил медсестру в городе Чусовой. По версии следствия, в тот день он поругался с друзьями и вышел на улицу. По пути 23-летняя медсестра спросила дорогу, он решил ее проводить жительницу. По пути женщина испугалась мужчину и ударила его сумкой. Осужденный разозлился, задушил медсестру, изнасиловал и добил камнем.

Тогда его приговорили к 20 годам колонии. По данным канала, мужчина пробыл в колонии полгода, затем отправился на СВО. Уточняется, что на фронте он получил ранение и вскоре отправился в Чусовой.

На свободе осужденный вернулся к бывшей жене. Сказано, что ровно через два года после первого убийства — 28 августа 2024 года — мужчина выпивал вместе с женщиной и поругался с ней из-за курения. Бывшая жена дала ему пощечину. Уточняется, что мужчина разозлился и начал душить ее. Затем таким же образом убил семилетнюю дочь бывшей жены от первого брака.

Как выяснили «Осторожно, новости», мужчина скрывался от полиции три дня и позже был задержан.

Издание E1 сообщило, что его приговорили к пожизненному заключению.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.