СК Рязанской области призвал родителей усилить контроль за детьми на каникулах

Следственное управление СК России по Рязанской области призвало родителей и детей соблюдать меры безопасности в период летних каникул. Детям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения при передвижении пешком, на велосипеде, самокате и других средствах передвижения, а также быть внимательными на проезжей части. Также детям напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, не посещать водоемы и леса без сопровождения взрослых, избегать опасных мест, не контактировать с бездомными животными и не общаться с незнакомцами.

Следственное управление СК России по Рязанской области призвало родителей и детей соблюдать меры безопасности в период летних каникул.

В ведомстве отметили, что с началом каникул у школьников увеличивается количество свободного времени, которое нередко проходит без должного контроля со стороны взрослых.

Следователи напомнили основные правила безопасности.

Детям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения при передвижении пешком, на велосипеде, самокате и других средствах передвижения, а также быть внимательными на проезжей части.

Отдельно подчеркивается, что детям до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде и самокате на автомагистрали и дороги, приравненные к ним, а до 16 лет — управлять скутерами и мотоциклами.

Также детям напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, не посещать водоемы и леса без сопровождения взрослых, избегать опасных мест, не контактировать с бездомными животными и не общаться с незнакомцами.

Родителям рекомендовано провести с детьми профилактические беседы о правилах поведения на улице, у воды, в быту и в интернете, а также установить родительский контроль при использовании устройств с доступом в сеть.

В СК напомнили, что несовершеннолетние не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00.

Кроме того, в регионе работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» по номеру 123, по которой можно оперативно сообщить о чрезвычайных ситуациях.