Рязанцы возмущены состоянием воды на пляже

Речь идет о пляже в Новомичуринске. Судя по кадрам, вода в Проне стала мутной. Также на поверхности реки виднеется тина и пена. Напомним, купальный сезон в Рязанской области начался 1 июня. Редакция РЗН. Инфо проверила, как благоустроили пять городских пляжей, на содержание которых в 2026 году выделили чуть больше трех миллионов рублей.

Рязанцы возмущены состоянием воды на пляже. Пост об этом 9 июня опубликован в соцсетях.

Речь идет о пляже в Новомичуринске. Судя по кадрам, вода в Проне стала мутной. Также на поверхности реки виднеется тина и пена.

Напомним, купальный сезон в Рязанской области начался 1 июня. Редакция РЗН. Инфо проверила, как благоустроили пять городских пляжей, на содержание которых в 2026 году выделили чуть больше трех миллионов рублей.