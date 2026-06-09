Россиянам объяснили, можно ли уйти с работы в жару

По словам эксперта, россиянин может отказаться от выполнения обязанностей, если температура в помещении превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой летом предел составляет 28 градусов. Перед тем, как уйти, россиянин должен письменно уведомить об этом начальника. Как отметила Леонова, в заявлении нужно указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова объяснила, можно ли уйти с работы в жару. Об этом 9 июня она сообщила в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, россиянин может отказаться от выполнения обязанностей, если температура в помещении превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой летом предел составляет 28 градусов.

Перед тем, как уйти, россиянин должен письменно уведомить об этом начальника. Как отметила Леонова, в заявлении нужно указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег, и сообщить о приостановке работы до устранения нарушения.

«При этом работнику не стоит самостоятельно покидать рабочее место до получения ответа от работодателя. Самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул», — отметила эксперт.

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