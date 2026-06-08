9 июня в Рязанской области ожидается жара
В Рязанской области ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ветер будет западной четверти, до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью в области составит 10…15°С. Днем местами ожидается жара 25…30°С.
9 июня в Рязанской области ожидается жара. Прогноз погоды разместили на сайте регионального ЦГМС.
В Рязанской области ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу.
Ветер будет западной четверти, до 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью в области составит 10…15°С. Днем местами ожидается жара 25…30°С.