Рособрнадзор заявил о невозможности увеличить число предметов для пересдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период 2026 года невозможно из-за ограниченных сроков экзаменационной кампании. Об этом пишет РИА Новости. Основной период сдачи экзаменов начался 1 июня, и добавление дополнительных экзаменов в текущем расписании не представляется возможным. «Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет сделать дополнительные экзамены для пересдач», — отметил Музаев. Он также подчеркнул, что между экзаменами должны соблюдаться установленные перерывы, поэтому экзаменационная кампания завершится только 9 июля, тогда как приемная кампания в вузы стартует уже 20 июля.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период 2026 года невозможно из-за ограниченных сроков экзаменационной кампании. Об этом пишет РИА Новости.

Основной период сдачи экзаменов начался 1 июня, и добавление дополнительных экзаменов в текущем расписании не представляется возможным.

«Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет сделать дополнительные экзамены для пересдач», — отметил Музаев.

Он также подчеркнул, что между экзаменами должны соблюдаться установленные перерывы, поэтому экзаменационная кампания завершится только 9 июля, тогда как приемная кампания в вузы стартует уже 20 июля.

Также подчеркивается, что для выпускников предусмотрены «Президентские дни» для пересдачи экзаменов, которые состоятся 8 и 9 июля. В эти дни выпускники смогут пересдать один предмет по своему выбору и использовать результат для поступления в высшие учебные заведения в том же году.