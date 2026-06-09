Рособрнадзор заявил о невозможности увеличить число предметов для пересдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период 2026 года невозможно из-за ограниченных сроков экзаменационной кампании. Об этом пишет РИА Новости.
Основной период сдачи экзаменов начался 1 июня, и добавление дополнительных экзаменов в текущем расписании не представляется возможным.
«Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет сделать дополнительные экзамены для пересдач», — отметил Музаев.
Он также подчеркнул, что между экзаменами должны соблюдаться установленные перерывы, поэтому экзаменационная кампания завершится только 9 июля, тогда как приемная кампания в вузы стартует уже 20 июля.
Также подчеркивается, что для выпускников предусмотрены «Президентские дни» для пересдачи экзаменов, которые состоятся 8 и 9 июля. В эти дни выпускники смогут пересдать один предмет по своему выбору и использовать результат для поступления в высшие учебные заведения в том же году.