Назначен начальник управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Рязани

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани возглавил Дмитрий Оспенников. Ранее должность занимал Владимир Титов. Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Оспенников работал в отделе дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации Рязани. Прошел путь от главного специалиста до начальника отдела. Кроме того, работал руководителем управления делами аппарата мэрии. В 2025 году Оспенников стал председателем территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Рязани.

Назначен начальник управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии Рязани. Об этом 9 июня стало известно на отчете мэра города Бориса Ясинского перед депутатами гордумы.

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани возглавил Дмитрий Оспенников. Ранее должность занимал Владимир Титов.

Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Оспенников работал в отделе дополнительных мер по профилактике правонарушений администрации Рязани. Прошел путь от главного специалиста до начальника отдела. Кроме того, работал руководителем управления делами аппарата мэрии.

В 2025 году Оспенников стал председателем территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Рязани.