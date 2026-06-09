Мошенники начали активно обманывать подростков, ищущих летнюю подработку

Отмечается, что аферисты рассылают сообщения от имени известных компаний с предложениями легкой работы и высокой зарплаты. По его словам, злоумышленники отправляют сообщения, в которых предлагают привлекательные вакансии. Когда подросток откликается на предложение, ему присылают ссылку для «оформления на работу». Эта ссылка ведет на поддельный сайт, созданный для кражи личных данных. Так, мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и даже банковским данным.

Мошенники начали активно обманывать подростков, ищущих летнюю подработку, рассылая сообщения от имени известных компаний с предложениями легкой работы и высокой зарплаты. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По его словам, злоумышленники отправляют сообщения, в которых предлагают привлекательные вакансии. Когда подросток откликается на предложение, ему присылают ссылку для «оформления на работу». Эта ссылка ведет на поддельный сайт, созданный для кражи личных данных. Так, мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и даже банковским данным.

Щербаченко подчеркнул, что настоящие работодатели никогда не требуют вводить паспортные данные или данные банковских карт через ссылки в мессенджерах. Он также рекомендовал подросткам перед заполнением анкет консультироваться с родителями.