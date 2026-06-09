ФНС поручила регионам мобилизовать сбор налогов на офисы, склады и транспорт

ФНС поручила регионам проанализировать эффективность налоговых льгот и расширить перечни торгово-офисной недвижимости, когда налог считается исходя из кадастра. Эксперты отметили, что после ревизии налоги на имущество организаций и их транспорт могут вырасти.