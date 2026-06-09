Два рязанца попытались украсть кофе, теперь их отправят в колонию

Московский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей области, 28-летнего А. и 41-летнего Г., которые совершили грабеж в магазине. Мужчины, не имея постоянного источника доходов, решили украсть две банки растворимого кофе. Они спрятали товар под одеждой и попытались покинуть магазин, но были остановлены администратором. В суде подсудимые полностью признали свою вину. Суд признал А. виновным по статье 161 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Г. также был признан виновным и получил срок в 1 год и 5 месяцев. Кроме того, к его наказанию добавили ограничение свободы на 1 год, которое он отбудет после основного срока.

14 мая Московский райсуд Рязани рассмотрел уголовное дело в отношении двух ранее судимых жителей области, 28-летнего А. и 41-летнего Г., которые совершили грабеж в магазине. Об этом сообщили на сайте суда.

Мужчины, не имея постоянного источника доходов, решили украсть две банки растворимого кофе. Они спрятали товар под одеждой и попытались покинуть магазин, но были остановлены администратором.

В суде подсудимые полностью признали свою вину. Суд признал А. виновным по статье 161 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Г. также был признан виновным и получил срок в 1 год и 5 месяцев. Кроме того, к его наказанию добавили ограничение свободы на 1 год, которое он отбудет после основного срока.