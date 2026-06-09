Четыре человека погибли при пожаре рядом с Финляндским вокзалом

ЧП произошло 8 июня. Пожар произошел в ангаре площадью 400 квадратных метров на Минеральной улице. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, сейчас оно локализовано. Пассажиров поездов высаживали до вокзала. После пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга СК возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). В МЧС заявили, что пострадали двое мужчин, их госпитализировали. «Фонтанка» утверждает, что ещё двое могут находиться под завалами. Открытое горение в ангаре ликвидировали. «Следователем и следователем-криминалистом в настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в СК.

Четыре человека погибли при пожаре рядом с Финляндским вокзалом. Об этом сообщает РИА Новости.

Тела четырех погибших обнаружили после разбора завалов. Еще два человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным издания, двое погибших находились внутри сгоревшего здания, еще двоих завалило рухнувшим забором. В настоящее время специалисты устанавливают их личности. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщает, что один из погибших — владелец фирмы-производителя химреагентов, которой принадлежал сгоревший ангар.

Пожар вспыхнул вечером 8 июня в ангаре размером 30 на 50 м у Финляндского вокзала рядом с территорией завода «Арсенал». Пламя быстро распространилось на площади 400 кв. м. В тушении были задействованы 64 спасателя и 15 единиц техники МЧС.

После пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга СК возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

«Следователем и следователем-криминалистом в настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — добавили в СК.