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Директор рязанской организации скрыл от налоговой более шести млн рублей
Установлено, что с ноября 2023 года по октябрь 2024 года подсудимый, имея возможность погасить задолженность, скрыл от налоговых органов более 6 миллионов рублей. В результате его действий бюджету Российской Федерации причинен материальный ущерб. Подсудимый признал свою вину и предпринял меры по частичному возмещению ущерба. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Скопинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от налогов. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Установлено, что с ноября 2023 года по октябрь 2024 года подсудимый, имея возможность погасить задолженность, скрыл от налоговых органов более 6 миллионов рублей.

В результате его действий бюджету Российской Федерации причинен материальный ущерб. Подсудимый признал свою вину и предпринял меры по частичному возмещению ущерба.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании с осужденного задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 3 миллионов рублей.