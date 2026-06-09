Больше 65% заболевших корью рязанцев не были привиты от инфекции

Согласно документу, показатель заболеваемости корью в регионе в 2,4 раза ниже среднероссийского показателя. По сравнению с 2024 годом, когда в области зарегистрировали 234 случая кори, заболеваемость снизилась в 11,7 раза. В докладе отметили, что случаи кори регистрировались в Рязани, а также в Рязанском, Спасском, Михайловском, Милославском и Касимовском районах. Из числа заболевших 11 человек — дети, еще девять человек — взрослые. Большинство заболевших не имели защиты от инфекции. 63,6% заболевших корью детей не были привиты, взрослых без прививок — 66,7%. Основной причиной непривитости детей стали отказы от профилактических прививок — таких случаев зафиксировали 111.

Больше 65% заболевших корью рязанцев не были привиты от инфекции. Об этом говорится в Государственном докладе Управления Роспотребнадзора по Рязанской области о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Согласно документу, показатель заболеваемости корью в регионе в 2,4 раза ниже среднероссийского показателя. По сравнению с 2024 годом, когда в области зарегистрировали 234 случая кори, заболеваемость снизилась в 11,7 раза.

В докладе отметили, что случаи кори регистрировались в Рязани, а также в Рязанском, Спасском, Михайловском, Милославском и Касимовском районах. Из числа заболевших 11 человек — дети, еще девять человек — взрослые.

Большинство заболевших не имели защиты от инфекции. 63,6% заболевших корью детей не были привиты, взрослых без прививок — 66,7%. Основной причиной непривитости детей стали отказы от профилактических прививок — таких случаев зафиксировали 111.