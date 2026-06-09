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337 рязанцев заразились половыми инфекциями, 260 из них — ВИЧ
Согласно докладу, в 2025 году в области зарегистрировали 58 случаев сифилиса, 19 случаев гонококковой инфекции и 260 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель по сифилису вырос в 1,2 раза по сравнению с 2024 годом. Гонореей рязанцы стали болеть реже — зафиксировали лишь 19 случаев, что на 40,5% ниже уровня 2024 года. В докладе отметили, что по обоим заболеваниям показатели в области не превышают среднероссийские.

337 рязанцев заразились половыми инфекциями, 260 из них — ВИЧ. Об этом сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Рязанской области в 2025 году» Управления Роспотребнадзора по региону.

Согласно докладу, в 2025 году в области зарегистрировали 58 случаев сифилиса, 19 случаев гонококковой инфекции и 260 случаев ВИЧ-инфекции.

Показатель по сифилису вырос в 1,2 раза по сравнению с 2024 годом. Гонореей рязанцы стали болеть реже — зафиксировали лишь 19 случаев, что на 40,5% ниже уровня 2024 года. В докладе отметили, что по обоим заболеваниям показатели в области не превышают среднероссийские.

Также в 2025 году диагностировали 260 новых случаев ВИЧ. Преимущественным путем передачи инфекции по-прежнему остается половой — таким образом заразились 94,2% заболевших. Роль парентерального пути [от матери к ребенку] при употреблении инъекционных наркотиков значительно снизилась и составила 5,8%. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 6 351 случай этого заболевания.

От ВИЧ-инфекции в 2025 году умерли 138 рязанцев. За все время наблюдения от инфекции скончались 2 тысячи 688 жителей региона. Больше всего число случаев по-прежнему фиксируется в Пронском, Захаровском, Скопинском, Михайловском, Милославском, Старожиловском районах и Рязани.

Кроме того, из доклада стало известно, что в 2025 году зарегистрировали 94 случая впервые выявленного активного туберкулеза. В ведомстве подчеркнули, что это на 62,7% ниже среднероссийского показателя. Летальных случаев от туберкулеза в отчетном периоде не было.