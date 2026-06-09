28-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Рязани

Авария произошла утром 8 июня вблизи дома № 35 на улице Вишневая. 29-летний водитель автомобиля Honda столкнулся с мотоциклом BMW под управлением 28-летнего рязанца. После столкновения мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль Nissan. В результате водитель мотоцикла получил травмы, ему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.