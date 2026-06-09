20-летний молодой человек совершил теракт в Рязанской области

По данным СК, в июне 2025 года молодой человек переписывался с неизвестным, который предложил ему за вознаграждение совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Рязанец согласился и вступил в сговор с куратором, который предоставил ему инструкции. Ночью 21 июня 2025 года на территории железнодорожной станции Рязань-1 молодой человек поджог локомотив. Процесс он зафиксировал на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места преступления. Ущерб от его действий составил свыше 11 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20-летний молодой человек совершил теракт в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба восточного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления.

По данным СК, в июне 2025 года молодой человек переписывался с неизвестным, который предложил ему за вознаграждение совершить поджог объекта железнодорожной инфраструктуры. Рязанец согласился и вступил в сговор с куратором, который предоставил ему инструкции.

Ночью 21 июня 2025 года на территории железнодорожной станции Рязань-1 молодой человек поджог локомотив. Процесс он зафиксировал на камеру мобильного телефона, после чего скрылся с места преступления. Ущерб от его действий составил свыше 11 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.