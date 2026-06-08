Жители дома на Костычева пожаловались на залитую проводку в подъезде

Жители дома № 7 по улице Костычева в Рязани пожаловались на многолетнюю проблему с протечками в подъезде. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта. По словам жильцов, во время каждого дождя в подъезде появляются сильные протечки. Больше всего людей беспокоит состояние электропроводки, которую регулярно заливает водой. Общественники направили обращение в управляющую компанию с требованием провести полноценную диагностику.

Жители дома № 7 по улице Костычева в Рязани пожаловались на многолетнюю проблему с протечками в подъезде. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

По словам жильцов, во время каждого дождя в подъезде появляются сильные протечки. Больше всего людей беспокоит состояние электропроводки, которую регулярно заливает водой.

В доме расположены 34 квартиры. Жители утверждают, что неоднократно обращались в управляющую компанию, однако проблема до сих пор не решена. По их словам, проводимые работы носят временный характер и не устраняют причину протечек.

В Народном фронте отметили, что ситуация может представлять угрозу безопасности жильцов, поскольку попадание воды на электропроводку повышает риск короткого замыкания и пожара.

Общественники направили обращение в управляющую компанию с требованием провести полноценную диагностику.

Фото: Народный фронт.