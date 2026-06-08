Жителей Рязанской области предупредили о перекрытии наплавного моста через Оку

Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ». Ограничения в районе села Фатьяновка будут действовать с 10:00 до 12:00. Отмечается, что перекрытие связано с изменением уровня воды.