Жителей Рязанской области предупредили о перекрытии наплавного моста через Оку
Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ». Ограничения в районе села Фатьяновка будут действовать с 10:00 до 12:00. Отмечается, что перекрытие связано с изменением уровня воды.
Жителей Рязанской области предупредили о временном перекрытии наплавного моста черек Оку. Об этом сообщили в группе ООО УСД «ТРАКТ».
Ограничения в районе села Фатьяновка будут действовать с 10:00 до 12:00.
Отмечается, что перекрытие связано с изменением уровня воды.