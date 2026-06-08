В Шиловском районе с 12 июня начнут химическую обработку полей

Пчеловодов Шиловского района предупредили о предстоящей химической обработке полей. С 12 по 22 июня с 22:00 до 06:00 фермерское хозяйство Гаджиева Э. А. будет проводить обработку полей пестицидами и агрохимикатами на земельном участке с кадастровым номером 62:25:0040619:133. Работы запланированы вблизи сел Заполье, Задубровье, Константиново, Лунино, Пустополье, а также деревни Николаевка. Обработка будет проводиться наземным способом с использованием препаратов «Террастар» и «Опричник», которые относятся к третьему классу опасности для пчел.

Пчеловодов Шиловского района предупредили о предстоящей химической обработке полей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

С 12 по 22 июня с 22:00 до 06:00 фермерское хозяйство Гаджиева Э. А. будет проводить обработку полей пестицидами и агрохимикатами на земельном участке с кадастровым номером 62:25:0040619:133.

Работы запланированы вблизи сел Заполье, Задубровье, Константиново, Лунино, Пустополье, а также деревни Николаевка.

Обработка будет проводиться наземным способом с использованием препаратов «Террастар» и «Опричник», которые относятся к третьему классу опасности для пчел.