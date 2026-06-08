В Семчине строительство новой школы выполнено на 65%

В Рязани продолжается строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино. По данным на текущий момент, полностью выполнены фундаментные работы и устройство технического этажа. Возведены основные несущие конструкции здания, выполнена кладка наружных стен, а также почти завершен монтаж внутренних перегородок и входных групп. Общая строительная готовность объекта составляет около 65%.

В Рязани продолжается строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино. Об этом сообщили в Рязанской городской думе.

По данным на текущий момент, полностью выполнены фундаментные работы и устройство технического этажа. Возведены основные несущие конструкции здания, выполнена кладка наружных стен, а также почти завершен монтаж внутренних перегородок и входных групп. Общая строительная готовность объекта составляет около 65%.

Завершено остекление всех восьми секций здания и устройство кровли. Также выполнены все работы по прокладке наружных инженерных сетей — тепловых, электрических, водопроводных, канализационных и слаботочных.

Внутри здания продолжаются отделочные работы, включая штукатурку, шпаклевку стен и выравнивание полов — они выполнены на 68%.

Кроме того, полностью смонтированы лифтовые шахты и установлены четыре лифта. Благоустройство территории и строительство спортивного стадиона, дорог и ограждения выполнено примерно на 27%.

При этом отмечается отставание от графика. Завершение строительства запланировано на 2026 год.