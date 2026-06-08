В Рязанской области отремонтируют 11 километров дороги Восход — Ермишь

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Антонина Черских совместно с директором Дирекции дорог региона Сергеем Игониным провели рабочую встречу с главой Ермишинского округа Иваном Никитиным. Они обсудили ремонт дорог на территории округа в этом году. Ключевой объект — участок автодороги Восход — Ермишь протяженностью 11 км. К ремонту планируют приступить в конце июня. Кроме того, планируют привести в порядок улицу Пименова и переулок Октябрьский. Общая протяженность участков — 890 метров. Ремонтные работы на переулке Октябрьском уже начались.

В Рязанской области в 2026 году отремонтируют 11 километров дороги Восход — Ермишь. Об этом сообщили 8 июня в пресс-службе регионального минтранса.

Глава ведомства Антонина Черских совместно с директором Дирекции дорог Сергеем Игониным провели рабочую встречу с главой Ермишинского округа Иваном Никитиным. Они обсудили ремонт дорог на территории округа в этом году.

Ключевой объект — участок автодороги Восход — Ермишь протяженностью 11 км. К ремонту приступят в конце июня.

Кроме того, планируют привести в порядок улицу Пименова и Октябрьский переулок. Общая протяженность участков — 890 метров.

Напомним, ремонтные работы на Октябрьском переулке уже начались.

Фото: пресс-служба регионального минтранса.