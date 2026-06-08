Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.26 -0.21 09/06
ЦБ EUR 85.28 -0.28 09/06
Нал. USD 75.00 / 75.30 08/06 18:15
Нал. EUR 89.00 / 90.49 08/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
958
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 827
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 076
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области отремонтируют 11 километров дороги Восход — Ермишь
Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Антонина Черских совместно с директором Дирекции дорог региона Сергеем Игониным провели рабочую встречу с главой Ермишинского округа Иваном Никитиным. Они обсудили ремонт дорог на территории округа в этом году. Ключевой объект — участок автодороги Восход — Ермишь протяженностью 11 км. К ремонту планируют приступить в конце июня. Кроме того, планируют привести в порядок улицу Пименова и переулок Октябрьский. Общая протяженность участков — 890 метров. Ремонтные работы на переулке Октябрьском уже начались.

В Рязанской области в 2026 году отремонтируют 11 километров дороги Восход — Ермишь. Об этом сообщили 8 июня в пресс-службе регионального минтранса.

Глава ведомства Антонина Черских совместно с директором Дирекции дорог Сергеем Игониным провели рабочую встречу с главой Ермишинского округа Иваном Никитиным. Они обсудили ремонт дорог на территории округа в этом году.

Ключевой объект — участок автодороги Восход — Ермишь протяженностью 11 км. К ремонту приступят в конце июня.

Кроме того, планируют привести в порядок улицу Пименова и Октябрьский переулок. Общая протяженность участков — 890 метров.

Напомним, ремонтные работы на Октябрьском переулке уже начались.

Фото: пресс-служба регионального минтранса.