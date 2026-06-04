В поселке Ермишь начали ремонт на Октябрьском переулке

В рабочем поселке Ермишь начались работы по ремонту автомобильной дороги на переулке Октябрьском. Об этом сообщили в администрации Ермишинского округа. Общая стоимость работ составляет более 8,5 млн рублей. Подрядчиком выступает АО «Рязаньавтодор». В администрации отметили, что реализация проекта позволит улучшить состояние дорожной инфраструктуры округа и повысить комфорт для жителей.

В рабочем поселке Ермишь начались работы по ремонту автомобильной дороги на переулке Октябрьском. Об этом сообщили в администрации Ермишинского округа.

Ремонт проводится в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» за счет средств областного бюджета.

Общая стоимость работ составляет более 8,5 млн рублей. Подрядчиком выступает АО «Рязаньавтодор».

В администрации отметили, что реализация проекта позволит улучшить состояние дорожной инфраструктуры округа и повысить комфорт для жителей.

Фото: администрация Ермишинского округа.