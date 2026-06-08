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В Рязани усилили финконтроль после проверок КСП муниципальных предприятий
На заседании городской думы депутат Евгений Мясин поднял тему нарушений в работе муниципальных предприятий. Он отметил, что Контрольно-счетная палата регулярно отчитывается о различных недочетах в работе муниципальных предприятий, и поинтересовался, какие меры администрация планирует предпринять для исправления ситуации. Мэр Борис Ясинский ответил, что в администрации усилили внутренний финансовый контроль. С руководителями муниципальных предприятий проводят профилактическую работу, постоянно анализируют акты контрольного органа и разрабатывают программы по недопущению подобных нарушений в будущем.

На заседании городской думы депутат Евгений Мясин поднял тему нарушений в работе муниципальных предприятий. Он отметил, что Контрольно-счетная палата регулярно отчитывается о различных недочетах в работе муниципальных предприятий, и поинтересовался, какие меры администрация планирует предпринять для исправления ситуации.

Мэр Борис Ясинский ответил, что в администрации усилили внутренний финансовый контроль. С руководителями муниципальных предприятий проводят профилактическую работу, постоянно анализируют акты контрольного органа и разрабатывают программы по недопущению подобных нарушений в будущем.

Глава городской администрации подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль. Он также добавил, что надеется, что в дальнейшей работе МУПов подобных ошибок больше не будет.

Напомним, в 2025 году КСП обнаружила многочисленные нарушения в работе МУП «РМПТС» и «Водоканале», а также в проектах «Благоустройство дворовых территорий» и «Формирование городской среды».