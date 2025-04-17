Глава счетной палаты постеснялся плохо высказываться о работе предприятий Рязани

Председатель контрольно-счетной палаты Павел Панин на просьбу депутатов оценить работу муниципальных предприятий заявил, что должен «быть корректным» и «аккуратно высказываться». Это произошло на заседании рязанской гордумы в четверг, 17 апреля. В ходе доклада Панин рассказал, что КСП выявила многочисленные нарушения в работе МУП «РМПТС» и «Водоканале», а также в проектах «Благоустройство дворовых территорий» и «Формирование городской среды».

Председатель контрольно-счетной палаты Павел Панин на просьбу депутатов оценить работу муниципальных предприятий заявил, что должен «быть корректным» и «аккуратно высказываться». Это произошло на заседании рязанской гордумы в четверг, 17 апреля.

В ходе доклада Панин рассказал, что КСП выявила многочисленные нарушения в работе МУП «РМПТС» и «Водоканале», а также в проектах «Благоустройство дворовых территорий» и «Формирование городской среды».

Депутат Максим Мустафин попросил оценить работу муниципальных предприятий и сравнить ее с прошлогодним отчетом, в котором Панин пришел к выводу, что «в целом наблюдается полная бесхозяйственность».

«Во мне борются две силы, с одной стороны я — председатель контрольно-счетной палаты, поэтому должен быть корректным и аккуратно высказываться, а с другой стороны — человек, который видит результаты контрольных мероприятий. Оценку деятельности лучше давать депутатам на комитетах, поскольку совещания никаких результатов не приносят. Динамику пока посмотреть сложно, не буду этого делать, чтобы никого не обвинять», — объяснил Панин.