В Рязани появился новый мурал

Новый мурал «Кот с лампочкой» создали на подстанции на улице Радищева за 4 дня. Автором стал художник Александр Синицын. Отмечается, что композиция обыгрывает тематику объекта и добавляет красок в городской пейзаж.