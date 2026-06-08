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В Рязани группа подростков напала на девушек
Инцидент произошел вечером 6 июня в районе дома № 20 на улице Бирюзова. По словам очевидцев, подростки окружили девушек с собаками и начали провоцировать животных на агрессию. «Эти малолетние „дети“ взяли их в кольцо, провоцировали собак, кидались камнями в девушек. В жильцов дома, пришедших на помощь, плевались и оскорбляли», — отметили в посте. Местные жители отметили, что вызвали на место полицию с 6 разных телефонов, но на вызовы сотрудники так и не приехали. Заявление о нападении у пострадавших не приняли. В ПДН девушкам якобы заявили, что дети сейчас «бездельничают» и им нечем заняться.

В Рязани группа подростков напала на девушек. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 6 июня в районе дома № 20 на улице Бирюзова. По словам очевидцев, подростки окружили девушек с собаками и начали провоцировать животных на агрессию.

«Эти малолетние „дети“ взяли их в кольцо, провоцировали собак, кидались камнями в девушек. В жильцов дома, пришедших на помощь, плевались и оскорбляли», — отметили в посте.

Местные жители отметили, что вызвали на место полицию с 6 разных телефонов, но на вызовы сотрудники так и не приехали. Заявление о нападении у пострадавших не приняли. В ПДН девушкам якобы заявили, что дети сейчас «бездельничают» и им нечем заняться.

«В ПДН сказали ехать в администрацию города, чтобы нам демонтировали хоккейную коробку во дворе. Думают, что тогда подростки не будут собираться у нашего дома», — рассказала одна из пострадавших.

Отмечается, что ранее подростки уже совершали подобные действия, но реакции не последовало. Очевидцы также подчеркнули, что они были в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с места можно посмотреть по ссылке.