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В Рязани еще часть улиц осталась без холодной воды 8 июня
Ресурса не будет до 17:00 по адресам: Дружная 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), 35 г (МАУ г. Рязани СК Химик); Качевская 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп. 4 ст 1 ЦТП 1С), 34 корп.5, 36, 36 корп.1; Качевские Дворики 1, 2, 3, 4, 5, 6; и т. д.

В Рязани еще часть улиц осталась без холодной воды 8 июня. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет до 17:00 по адресам:

  • Дружная 2/14 (МБУДО ДШИ № 3 (клуб)), 2а (МАУ г. Рязани СК Химик), 3, 5 (МАУ г. Рязани СК Химик), 7, 11, 11 корп.2, 11а, 11б, 13, 13б (МБДОУ Детский сад № 152), 14, 16, 16 корп. 1 (ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П. А. Мальшина), 35 г (МАУ г. Рязани СК Химик);
  • Качевская 15 корп.1, 15 корп.2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26, 26/1, 30, 32, 34, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп. 4 ст 1 ЦТП 1С), 34 корп.5, 36, 36 корп.1;
  • Качевские Дворики 1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • п. Качево 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 22, 23, 24, 24 корп.1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56;
  • п. Мордасово 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 58 корп.1, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 66 корп.1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
  • Поселковая 1а, 3, 3а, 4, 5, 5 корп. 1 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 5 корп.1, 6 (МБУДО ДШИ № 3), 6 (Н1) (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 8, 13, 14, 14а;
  • Предзаводская 1, 1/11, 1а, 2, 2/9, 4, 4/10, 6а, 7, 7 (МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал № 10), 8, 9а (ЦТП 2С), 10 корп.1, 10а, 12, 12/9, 13 (МБДОУ Детский сад № 152), 15 (МБОУ Школа № 49).

Ранее воду отключили еще на семи улицах Рязани.