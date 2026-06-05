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На семи улицах в Рязани отключат холодную воду 8 июня
С 09:00 до 15:00 8 июня холодной воды не будет по адресам: 1-й проезд Гагарина, дома № 2, 3, 5, 7, 9, 12; 1-я Железнодорожная, дома № 12, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 60а; Гагарина, дома № 9, 11, 14, 14 корпус 1, 29, 34; Семашко, дома № 2, 3 корпус 4, 5, 10, 14, 16; Спортивная, дом № 19 (ГАУ РО СШОР ЦСК), строение 25; Татарская, дома № 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13 корпус 1, 15, 17; Чернобаевская, дома № 1а, 4, 26; В зону отключения попадут детский сад № 123, ОКБ имени Н. А. Семашко, госпиталь для ветеранов войн. Снизят подачу холодной воды на улице Дзержинского, с дома № 59 по дом № 73.

На семи улицах в Рязани отключат холодную воду 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

С 09:00 до 15:00 8 июня холодной воды не будет по адресам:

  • 1-й проезд Гагарина, дома № 2, 3, 5, 7, 9, 12;
  • 1-я Железнодорожная, дома № 12, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 60а;
  • Гагарина, дома № 9, 11, 14, 14 корпус 1, 29, 34;
  • Семашко, дома № 2, 3 корпус 4, 5, 10, 14, 16;
  • Спортивная, дом № 19 (ГАУ РО СШОР ЦСК), строение 25;
  • Татарская, дома № 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13 корпус 1, 15, 17;
  • Чернобаевская, дома № 1а, 4, 26;

В зону отключения попадут детский сад № 123, ОКБ имени Н. А. Семашко, госпиталь для ветеранов войн.

Снизят подачу холодной воды на улице Дзержинского, с дома № 59 по дом № 73.