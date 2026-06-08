В российских школах могут ввести гипоаллергенное меню

Гипоаллергенное меню может быть введено в российских школах уже в начале этого учебного года. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости. По словам Поповой, работа по формированию противоаллергенного меню в учебных заведениях продолжается, и ведомство надеется завершить ее к началу учебного года. Она также отметила, что во многих школах активно внедряются шведские столы, которые не противоречат рекомендациям Роспотребнадзора. «Если шведский стол в школе хорошо и грамотно организован, это позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием», — добавила Попова.

Гипоаллергенное меню может быть введено в российских школах уже в начале этого учебного года. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

По словам Поповой, работа по формированию противоаллергенного меню в учебных заведениях продолжается, и ведомство надеется завершить ее к началу учебного года. Она также отметила, что во многих школах активно внедряются шведские столы, которые не противоречат рекомендациям Роспотребнадзора.

«Если шведский стол в школе хорошо и грамотно организован, это позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием», — добавила Попова.