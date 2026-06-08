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В Приамурье мужчина убил мать семерых детей, а тело больше месяца скрывал в тайнике
По данным СМИ, 35-летняя Татьяна из села Некрасовка пропала еще 2 мая. Больше месяца женщину искали волонтеры и полиция, однако позже выяснилось, что в день исчезновения с ней расправился бывший супруг Исмаил. По данным следствия, после убийства мужчина вывез тело и спрятал его в нескольких километрах от населенного пункта. Останки были обнаружены неподалеку от местного кладбища.

В Приамурье мужчина убил мать семерых детей, а тело больше месяца скрывал в тайнике. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным СМИ, 35-летняя Татьяна из села Некрасовка пропала еще 2 мая. Больше месяца женщину искали волонтеры и полиция, однако позже выяснилось, что в день исчезновения с ней расправился бывший супруг Исмаил. По данным следствия, после убийства мужчина вывез тело и спрятал его в нескольких километрах от населенного пункта. Останки были обнаружены неподалеку от местного кладбища.

Незадолго до трагедии супруги официально развелись. Через несколько дней после исчезновения женщины должен был состояться суд по вопросу проживания их семерых детей. Мужчину, который является военнослужащим и приехал домой в отпуск, задержали. Он дал признательные показания и указал место, где спрятал тело бывшей жены.

Без матери остались семеро детей, младшему из которых три года. Сейчас их временно забрал брат Исмаила, однако право на опеку также намерена оспорить сестра погибшей. Следствие рассматривает версию, что мотивом жестокой расправы могла стать ревность.