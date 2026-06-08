В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России ежегодные выплаты в виде 13-й пенсии и 13-й зарплаты. По словам политика, пенсионерам предлагается ежегодно выплачивать сумму в размере полутора прожиточных минимумов пенсионера. Сейчас такая выплата составила бы около 24,4 тысячи рублей. Кроме того, партия выступает за введение ежегодной 13-й зарплаты для работников. Предполагается, что ее будут выплачивать к 1 Мая, а размер выплаты будет равен среднемесячному заработку сотрудника.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России ежегодные выплаты в виде 13-й пенсии и 13-й зарплаты. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам политика, пенсионерам предлагается ежегодно выплачивать сумму в размере полутора прожиточных минимумов пенсионера. Сейчас такая выплата составила бы около 24,4 тысячи рублей.

Кроме того, партия выступает за введение ежегодной 13-й зарплаты для работников. Предполагается, что ее будут выплачивать к 1 Мая, а размер выплаты будет равен среднемесячному заработку сотрудника.

Миронов отметил, что соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс. Он также выразил надежду на поддержку инициативы со стороны других парламентских партий.

Ранее идею введения 13-й пенсии поддержал первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.