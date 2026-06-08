Рязанцы забили тревогу из-за битумных выбросов рядом с детсадом

Жители дома № 58, корпус 1 по улице Октябрьской в Рязани попросили обратить внимание на проблему, которая, по их словам, существует уже не первый год. По словам горожан, на парковке рядом с домом из земли периодически выходят битумные массы. Рязанцы утверждают, что ранее территорию очищали после обращений в администрацию города, однако проблема вновь возникла. Особую обеспокоенность жителей вызывает расположение рядом детского сада № 146. Авторы публикации утверждают, что от вещества исходят испарения, которые могут представлять опасность для здоровья людей.

Жители дома № 58, корпус 1 по улице Октябрьской в Рязани попросили обратить внимание на проблему, которая, по их словам, существует уже не первый год. Пост появился в соцсетях.

По словам горожан, на парковке рядом с домом из земли периодически выходят битумные массы. Рязанцы утверждают, что ранее территорию очищали после обращений в администрацию города, однако проблема вновь возникла.

Особую обеспокоенность жителей вызывает расположение рядом детского сада № 146. Авторы публикации утверждают, что от вещества исходят испарения, которые могут представлять опасность для здоровья людей.

Кроме того, они сообщают, что в вязкой массе иногда находят погибших животных.

«Мы уже не знаем к кому обратиться, чтобы нам помогли», — пишут авторы поста.