Пятерым рязанцам присвоили звание «Мастер спорта России»
Звания удостоились следующие спортсмены: Матвей Максяев (гребля на байдарках и каноэ); Татьяна Патрина (парашютный спорт); Денис Мишев (пауэрлифтинг); Надежда Тимофеева (пауэрлифтинг); Елена Гришина (подводный спорт). Ранее звание «Мастер спорта России» присвоили Максиму Ванюшину и Екатерине Косульниковой из Рязанской области.
Пятерым спортсменам из Рязанской области присвоили звание «Мастер спорта России». Информация содержится в приказе Минспорта РФ от 29 мая 2026 года.
Звания удостоились следующие спортсмены:
- Матвей Максяев (гребля на байдарках и каноэ);
- Татьяна Патрина (парашютный спорт);
- Денис Мишев (пауэрлифтинг);
- Надежда Тимофеева (пауэрлифтинг);
- Елена Гришина (подводный спорт).
Ранее звание «Мастер спорта России» присвоили Максиму Ванюшину и Екатерине Косульниковой из Рязанской области.