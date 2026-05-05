Двум рязанским спортсменам присвоили звание «Мастера спорта России»

Об этом сообщила пресс-служба минспорта по региону. Приказом Минспорта РФ от 29 апреля 2026 года № 111 это звание присвоено Максиму Юрьевичу Ванюшину за достижения в самбо и Екатерине Сергеевне Косульниковой за успехи в спортивном туризме.