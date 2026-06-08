Пользователи сообщили о массовом сбое в работе ВТБ

Пользователи по всей России пожаловались на сбой в работе ВТБ. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. За последние сутки было зарегистрировано более 3 тысяч обращений, при этом около 2,7 тысячи жалоб поступили только за последний час. По словам пользователей, возникают проблемы с запуском мобильного приложения ВТБ и входом в личный кабинет на сайте банка. О неполадках сообщили жители 32 городов страны.

Пользователи по всей России пожаловались на сбой в работе ВТБ. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

За последние сутки было зарегистрировано более 3 тысяч обращений, при этом около 2,7 тысячи жалоб поступили только за последний час.

По словам пользователей, возникают проблемы с запуском мобильного приложения ВТБ и входом в личный кабинет на сайте банка. О неполадках сообщили жители 32 городов страны.

Чаще всего сообщения о сбое поступали от владельцев устройств на Android — 41,6% обращений. Еще 36,4% жалоб зафиксировано от пользователей iOS, 20,2% — от владельцев устройств на Windows.

Фото: Downdetector.