Почта России изменит график работы в День России

Почта России изменит режим работы отделений в связи с празднованием Дня России. Как сообщили в компании, 12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме. Накануне праздника, 11 июня, рабочий день почтовых отделений сократится на один час. С 13 июня обслуживание клиентов возобновится по стандартному графику.

Почта России изменит режим работы отделений в связи с празднованием Дня России.

Как сообщили в компании, 12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных и тех, которые выдают заказы с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме.

Накануне праздника, 11 июня, рабочий день почтовых отделений сократится на один час. С 13 июня обслуживание клиентов возобновится по стандартному графику.

В День России почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. При этом пенсии и социальные пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

В компании отметили, что отдельные отделения могут работать по специальному расписанию для обеспечения своевременной доставки пенсий, пособий, почтовых отправлений и заказов с маркетплейсов.

Уточнить режим работы конкретного отделения можно на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.