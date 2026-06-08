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Никитин: в России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах
В России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах, но пассажиры должны следовать определенным правилам. Никитин уточнил, что провозить пауэрбанки можно, но они должны быть сертифицированными, не более двух на человека, и их нельзя заряжать во время полета или использовать для подзарядки других устройств. Никитин отметил, что в мире фиксируется множество случаев возгораний пауэрбанков на борту самолетов, однако полного запрета на их провоз не ожидается. Он добавил, что с 27 марта Международная организация гражданской авиации (ICAO) изменила правила, ограничивающие перевозку пауэрбанков. Теперь каждый пассажир может взять с собой не более двух таких устройств, которые нельзя размещать на багажных полках и заряжать в полете.

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что в России не будут запрещать провоз пауэрбанков в самолетах, но пассажиры должны следовать определенным правилам. Об этом сообщили на радио «Комсомольская правда».

Он уточнил, что провозить пауэрбанки можно, но они должны быть сертифицированными, не более двух на человека, и их нельзя заряжать во время полета или использовать для подзарядки других устройств.

Никитин отметил, что в мире фиксируется множество случаев возгораний пауэрбанков на борту самолетов, однако полного запрета на их провоз не ожидается.

Он добавил, что с 27 марта Международная организация гражданской авиации (ICAO) изменила правила, ограничивающие перевозку пауэрбанков. Теперь каждый пассажир может взять с собой не более двух таких устройств, которые нельзя размещать на багажных полках и заряжать в полете. Изменения также были внесены в правила перевозки российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», «Россия», «Победа», S7 и Smartavia.