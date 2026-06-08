Мосты в Рязанской области защитят от «актов незаконного вмешательства» за 36 млн

В перечень вошли 25 объектов. Исполнителю необходимо круглосуточно обеспечивать безопасность транспортной инфраструктуры, налаживать работу пропускного режима, проводить досмотры. Сотрудники должны быть экипированы резиновыми палками, наручниками, шлемами, биноклями, металлодетекторами, персональными тревожными кнопками, служебными радиостанциями и телефонами. Количество постов охраны будет соответствовать количеству объектов транспортной инфраструктуры.

На оказание услуг по защите от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры в Рязанской области выделили 36 миллионов 564 тысячи рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

В перечень вошли 25 объектов. Исполнителю необходимо круглосуточно обеспечивать безопасность транспортной инфраструктуры, налаживать работу пропускного режима, проводить досмотры. Сотрудники должны быть экипированы резиновыми палками, наручниками, шлемами, биноклями, металлодетекторами, персональными тревожными кнопками, служебными радиостанциями и телефонами. Количество постов охраны будет соответствовать количеству объектов транспортной инфраструктуры.

Согласно документам, необходимо защитить следующие объекты:

мост через Оку в Рязани на автодороге Спас-Клепики — Рязань;

мост с разводным пролетом через Трубеж на Северном обходе в Рязани;

эстакаду на Северном обходе в Рязани;

два моста через реку Вожа (Рыбновский округ);

мост через реку Выша (Шацкий округ);

мост через реку Гусь (Касимовский округ);

три моста через реку Мокша (Кадомский и Сасовский округа);

мост через реку Нарма (Клепиковский округ);

мост через Оку (Касимовский округ);

два моста через реку Пара (Шиловский округ);

мост через реку Пра (Клепиковский округ);

три моста через реку Проня (Кораблинский, Михайловский и Пронский округа);

три моста через реку Ранова (Кораблинский и Ряжский округа);

мост через реку Тырница (Шиловский округ);

два моста через реку Цна (Сасовский и Шацкий округа);

путепровод через железную дорогу в Шиловском округе.

На всех объектах для информирования рязанцев установят таблички «Внимание! Граница зоны транспортной безопасности. Проход (проезд) запрещен!» и «Объект охраняется».

Кроме того, исполнитель должен организовать работу групп быстрого реагирования. На каждый объект — минимум один экипаж. Отмечается, что время прибытия ГБР с момента вызова — в течение семи минут.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Срок оказания услуг — с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Напомним, мосты от актов незаконного вмешательства защищают с 1 мая по 30 июня 2026 года. Ранее на эти цели выделили 19,3 млн рублей.