Более 20 мостов в Рязанской области защитят от «актов незаконного вмешательства»

В Рязанской области на оказание услуг по защите транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства выделили 19 миллионов 368 тысяч 720 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, исполнитель должен круглосуточно защищать дороги, обеспечить работу постов охраны и патрулирование групп быстрого реагирования.

В Рязанской области на оказание услуг по защите транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства выделили 19 миллионов 368 тысяч 720 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнитель должен круглосуточно защищать дороги, обеспечить работу постов охраны и патрулирование групп быстрого реагирования.

В перечень вошли следующие объекты:

два моста через реку Вожа (Рыбновский округ);

мост через реку Выша (Шацкий округ);

мост через реку Гусь (Касимовский округ);

три моста через реку Мокша (Кадомский и Сасовский округа);

мост через реку Нарма (Клепиковский округ);

мост через реку Ока (Касимовский округ);

два моста через реку Пара (Шиловский округ);

мост через реку Пра (Клепиковский округ);

три моста через реку Проня (Кораблинский, Михайловский и Пронский округа);

три моста через реку Ранова (Кораблинский и Ряжский округа);

мост через реку Тырница (Шиловский округ);

два моста через реку Цна (Сасовский и Шацкий круга);

путепровод через железную дорогу в Шиловском округе.

Для каждого поста охраны необходимо приобрести металлодетекторы, бинокли, переносные дозиметры для измерения радиации, экспресс-тесты для обнаружения взрывчатых веществ, ручные зеркала для досмотра автомобилей, резиновые палки, наручники, защитные шлемы, тревожные кнопки и персональные GPS-трекеры.

Кроме того, на объектах установят информационные таблички: «Граница зоны транспортной безопасности. Проход (проезд) запрещен!» и «Объект охраняется».

Отмечается, что количество постов должно соответствовать количеству объектов транспортной инфраструктуры.

Срок оказания услуг — с 1 мая по 30 июня 2026 года.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».