«Ъ»: Минтранс хочет освободить водителей от оплаты парковки при сбоях

Минтранс России предложил освободить водителей от оплаты платной парковки в случаях, когда внести деньги невозможно по независящим от них причинам. Согласно инициативе, регионы смогут самостоятельно определять альтернативные способы оплаты парковки в случаях технических сбоев или других препятствий для внесения платы. Если водитель не смог оплатить парковку по причинам, которые от него не зависят, платить за этот период не придется.

Минтранс России предложил освободить водителей от оплаты платной парковки в случаях, когда внести деньги невозможно по независящим от них причинам. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на ведомство.

Соответствующие изменения содержатся в проекте поправок к закону «Об организации дорожного движения», который сейчас проходит общественное обсуждение.

Согласно инициативе, регионы смогут самостоятельно определять альтернативные способы оплаты парковки в случаях технических сбоев или других препятствий для внесения платы. Если водитель не смог оплатить парковку по причинам, которые от него не зависят, платить за этот период не придется.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность оплаты парковки в течение суток после начала парковочной сессии. Такая система уже действует в ряде регионов и после принятия закона может стать обязательной по всей стране.

Общественное обсуждение документа продлится до 26 июня.