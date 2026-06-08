Из-за ночной атаки БПЛА задержались поезда, идущие из Крыма через Рязань

В результате ночной атаки БПЛА на Крымскую железную дорогу произошло повреждение локомотива поезда № 68 Москва — Симферополь. Как отметили на сайте «Грант Сервис Экспресс», это привело к остановке движения поездов и задержкам на полуострове. Пассажиры не пострадали, однако помощник машиниста погиб, а машинист получил ранения. В данный момент задерживаются поезда, следующие из Крыма через Рязанскую область, включая № 92 Севастополь-Москва и № 98 Симферополь-Москва. Отправление других поездов организовано из Керчи. Также известно, что в Симферополь на автобусах доставляют пассажиров поездов № 68 Москва — Симферополь, № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлявшихся 6 июня.

В результате ночной атаки БПЛА на Крымскую железную дорогу произошло повреждение локомотива поезда № 68 Москва — Симферополь. Как отметили на сайте «Грант Сервис Экспресс», это привело к остановке движения поездов и задержкам на полуострове.

Пассажиры не пострадали, однако помощник машиниста погиб, а машинист получил ранения.

В данный момент задерживаются поезда, следующие из Крыма через Рязанскую область, включая № 92 Севастополь-Москва и № 98 Симферополь-Москва. Отправление других поездов организовано из Керчи.

Также известно, что в Симферополь на автобусах доставляют пассажиров поездов № 68 Москва — Симферополь, № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлявшихся 6 июня.

По состоянию на 6:00 мск, также остановлены поезда в Крым с задержками: № 316 Адлер — Симферополь, № 25 Минеральные Воды — Симферополь, а также несколько поездов, следующих из Крыма.

Начальники поездов информируют пассажиров о времени задержки и ожидаемом времени прибытия на станции.