Директору УК в Рязанской области вынесли представление из-за нарушений

Прокуратура Захаровского района проверила, как управляющая компания ухаживает за многоквартирными домами. Специалисты обнаружили, что в одном из домов повреждены стены и потолки в местах общего пользования, разрушена штукатурка, есть выбоины и сколы на лестницах, оголен арматурный каркас, не работают запоры на входных дверях подъездов. Директору компании внесли представление, нарушения устраняют.