Директор рязанской автошколы задолжал сотрудникам 2,5 млн рублей по зарплате

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам учреждения, занимающегося подготовкой водителей транспортных средств. По версии следствия, директор организации, располагая необходимыми финансовыми средствами, не выплачивал зарплату 14 сотрудникам с октября 2025 года по май 2026 года. Общая сумма задолженности превысила 2,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам учреждения, занимающегося подготовкой водителей транспортных средств. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, директор организации, располагая необходимыми финансовыми средствами, не выплачивал зарплату 14 сотрудникам с октября 2025 года по май 2026 года. Общая сумма задолженности превысила 2,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Следователи изучают финансово-хозяйственную деятельность учреждения и принимают меры для погашения задолженности перед работниками.