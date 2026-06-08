24 кошки и собаки обрели дом после очередной выставки «Пойдем домой» в Лесопарке

7 июня в Лесопарке состоялась первая в этом году выставка-пристройство животных «Пойдем домой». Для рязанцев работали мастер-классы и анимационная программа, выступил добровольческий кинологический отряд «Поиск62». В рамках выставки гости могли познакомиться с животными, которые находятся в приютах или на попечении волонтеров. По итогам мероприятия 17 собак и 7 кошек нашли свой дом. Следующая выставка пройдет в Лесопарке 12 июля.