16-летний подросток на мотоцикле устроил ДТП в центре Рязани

ДТП произошло 6 июня, примерно в 17:35, возле дома № 64/74 на улице Свободы. По данным полицейских, 16-летний житель Рязанского района, управляя мотоциклом «Кайо», столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 41-летней рязанки. Подростка после аварии с травмами доставили в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

16-летний подросток на мотоцикле устроил ДТП в центре Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 6 июня, примерно в 17:35, возле дома № 64/74 на улице Свободы.

По данным полицейских, 16-летний житель Рязанского района, управляя мотоциклом «Кайо», столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 41-летней рязанки.

Подростка после аварии с травмами доставили в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.