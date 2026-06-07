Умерла краевед из Рязанской области

Татьяна Панфёрова ушла из жизни 6 июня. Причина смерти не указана. Как отметили в райадминистрации, она более 40 лет проработала в сфере культуры в Сасове. Татьяна Панфёрова — автор краеведческих публикаций, инициатор издания юбилейных книг о родном городе, организатор фестивалей, конкурсов и Международных чтений, посвящённых философу Николаю Фёдорову. «С 2018 года как руководитель Центра добровольческой помощи она объединила вокруг себя неравнодушных жителей. Под её началом велась поисковая работа для „Книги Памяти“, создавалась электронная база участников Великой Отечественной войны», — говорится в некрологе.

Умерла краевед из Сасова Татьяна Панфёрова. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.

Татьяна Панфёрова ушла из жизни 6 июня. Причина смерти не указана.

Как отметили в райадминистрации, она более 40 лет проработала в сфере культуры в Сасове. Татьяна Панфёрова — автор краеведческих публикаций, инициатор издания юбилейных книг о родном городе, организатор фестивалей, конкурсов и Международных чтений, посвящённых философу Николаю Фёдорову.

«С 2018 года как руководитель Центра добровольческой помощи она объединила вокруг себя неравнодушных жителей. Под её началом велась поисковая работа для „Книги Памяти“, создавалась электронная база участников Великой Отечественной войны, реализовывались грантовые проекты о славных земляках — конструкторе Николае Макарове и герое Василии Шемарове», — говорится в некрологе.

В период пандемии Татьяна Панфёрова организовала адресную помощь пожилым и поддержку медиков.

Прощание состоится в храме Архангела Михаила (Сасово, микрорайон Южный, дом 1) 8 июня в 11:30.